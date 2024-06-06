Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент наразі не збирається понижувати призовний вік.

Про це повідомляє корреспондент LB.ua.

“Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи (щодо зниження призовного віку, – ред.) не надходило. Я усвідомлюю, що, на жаль, війна це страшна математика. Це математика часу, математика зброї, математика фінансів і, на жаль, це страшна математика людського ресурсу, людей. Ви знаєте, що Верховна Рада прийняла необхідні законодавчі акти, щоб зробити справедливою мобілізацію […] щоб людей перестали хапати на вулицях”, – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, нещодавно речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що 17-річні українці повинні повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК. Також оновити дані мають ті громадяни за кордоном, у яких є статус "у розшуку".