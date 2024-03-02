Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі загинули 2 людей, ще 8 поранено, серед них дитина. Офіс генпрокурора розпочав розслідування, досі зниклими безвісти вважаються 6 жителів будинку.

Оновлення.Станом на 11:00 за інформацією глави ОВА Олега Кіпера, кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини. У ДСНС зазначили, що загинула дитина.

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Пошуково-рятувальна операція триває.

Фото: Офіс генпрокурора

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Уночі 2 березня ворог атакував БпЛА Одесу. Безпілотник влучив у 9-ти поверховий будинок спального району міста. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована. Наразі відомо про 2 загиблих та 8 постраждалих, серед яких трирічна дитина.

Фото: Офіс генпрокурора

Тривають розбори завалів та пошуково-рятувальні операції. Під завалами ще можуть бути люди, безвісти зниклими вважаться 6 жителів будинку.

Також, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вранці рятувальникам з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки вдалося дістати чоловіка. Він живий.

"В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі. Чоловік у свідомості, нині його оглядають медики. Пошуки та розбір завалів тривають", — повідомив Кіпер.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).