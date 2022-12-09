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Росіяни уночі обстрілювали цивільні обʼєкти в Херсоні

Сили оборони натомість вдало вдарили по військових цілях ворога. 

Росіяни уночі обстрілювали цивільні обʼєкти в Херсоні
Евакуація з Херсона (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Цієї ночі росіяни знову обстрілювали Херсон. Цілили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Він не уточнив, чи є поранені.  

"Ніч у Херсоні минула неспокійно, під звуки вибухів від ворожих прильотів", – написав він.

За словами Соболевського, ЗСУ натомість завдали успішних ударів по ворожих військових цілях, що розташовані на окупованих територіях. 

Після виходу з правобережжя Херсонської області ворожі війська не припиняють обстрілів Херсона та інших звільнених населених пунктів. Росіяни умисно бʼють по будинках та інших цивільних обʼєктах. 7 грудня унаслідок обстрілу підприємства в облцентрі загинув чоловік.  

Влада закликає херсонців тимчасово переїхати до безпечніших областей. 

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