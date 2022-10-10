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Наразі відомо про 11 загиблих і 87 поранених внаслідок російської ракетної атаки

“Росія продовжує показувати світові свою терористичну суть”.

Наразі відомо про 11 загиблих і 87 поранених внаслідок російської ракетної атаки
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Внаслідок ракетних ударів Росії 10 жовтня, за попередніми даними, постраждали 87 людей та 70 об’єктів інфраструктури.

Про це голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив у Facebook.

“Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Вічна пам'ять усім загиблим”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб. Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.

 

На місцях влучань працюють більше 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії.

Нагадаємо, російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів, використовуючи весь спектр наявних у них ракет. 

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