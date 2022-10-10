У деяких районах – більше одного влучання.

Під час ранкової атаки на Київ зафіксовані удари по чотирьох районах.

У Шевченківському – три влучання, пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією, пʼять осіб загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні обʼєкти інфраструктури. Постраждали три особи, повідомили в КМВА.

Святошинський район – влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи.

Голосіївський район – два влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Попередньо – постраждала одна особа.

Деснянський район – влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо – постраждала одна особа. Наслідки уточнюються.

"На всіх місцях та обʼєктах ураження працюють рятувальні служби. Бережіть себе та не виходьте з укриттів!" – закликали в КМВА.

Фото: HП

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов