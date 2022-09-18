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У Росії - "внутрішня самомобілізація": кандидатам обіцяють роботу охоронцями, а натомість відправляють на війну

На тимчасово окупованій території Луганської області шукають працівників для "підрозділів МВС", бо попередні повтікали в РФ.

У Росії - "внутрішня самомобілізація": кандидатам обіцяють роботу охоронцями, а натомість відправляють на війну
Фото: vgoru.org

Через нестачу живої сили для війни в Україні Росія вдалася до проведення заходів так званої "внутрішньої самомобілізації".

Про це Генштаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій", - розповіли в українському командуванні.

Тим часом на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, загарбники оголосили новий набір до так званих "підрозділів МВС".

Річ у тім, що через значні втрати в боях більшість співробітників окупаційного органу повтікали до Росії.

Нагадаємо, Російська Федерація втратила в Україні вже 54 480 своїх військових.

В українській розвідці зазначили, що назріває конфліктна ситуація між представниками російських збройних сил і мобілізованих з окупованих територій Донеччини і Луганщини. Останніх росіяни кидали напризволяще при відступі без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягнули 100% особового складу.

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