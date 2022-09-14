Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі (оновлюється)

Влада закликала жителів не викладати фото і відео "прильоту" в соцмережі.

Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.

Про це о 17.05 повідомив міський голова Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - йдеться в повідомленні Вілкула в Telegram.

О 17.31 Вілкул повідомив про черговий пуск ракет з боку РФ.

Нагадаємо, російські війська в ніч на середу обстріляли Нікополь. В результаті було пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередачі.

Днями українська ППО збила ракету РФ над Дніпропетровською областю.