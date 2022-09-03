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NASA відмінило повторний запуск місії Artemis1 до Місяця через витік палива

Керівники місії сьогодні обговорять можливість ще одної спроби.

NASA відмінило повторний запуск місії Artemis1 до Місяця через витік палива
Фото: NASA відмінило повторний запуск місії Artemis1 до Місяця через витік палива

У суботу, 3 вересня Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США вдруге за п’ять днів відклало дебютний випробувальний політ своєї місії Artemis1 до Місяця.

Про це пише Reuters.

“Останню спробу запустити 32-поверхову ракету “Space Launch System” (SLS) і її капсулу “Orion” припинили після неодноразових невдалих спроб техніків усунути витік переохолодженого рідкого водневого палива, яке закачувалося в паливні баки основної частини корабля”, – йдеться у повідомленні.

Коли ракету знову спробують запустити наразі невідомо, але NASA може запланувати ще одну спробу на понеділок або вівторок. 

За словами керівника NASA Білла Нельсона, керівники місії зберуться пізніше в суботу, щоб обговорити можливість майбутнього запуску. 

Існує ймовірність того, що ракету повернуть у складальний корпус для подальшого усунення несправностей і ремонту. Якщо це станеться,то наступну спробу запуску відкладуть до жовтня.

Нагадаємо, NASA відклало висадку людей на Місяць до 2025 року.

У 1960-70 роках в рамках програми "Аполлон" NASA відправило до Місяця сім місій. "Аполлон-13" не зміг приземлитися через вибух кисневого балона. Останньою пілотованою місією став "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

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