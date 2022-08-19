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​У МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у День Незалежності

“Російський лідер любить символізм”.

​У МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у День Незалежності
Фото: МВС

Напередодні Дня Незалежності і під час святкувань підрозділи МВС працюватимуть у режимі підвищеної готовності. Наступальних дій на Київ не очікується, але у ворога є інші "подарунки" для українців.

Про це в ефірі телемарафону UArazom розповів заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм, і тому ми чекаємо особливих сюрпризів для всіх мешканців нашої держави. Це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу у цей день не передбачається. Водночас на озброєнні у росіян є і ракети, і авіабомби, й інше. Саме тому я закликаю громадян у ці дні дослухатися до наших порад, дотримуватись вимог комендантської години та належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги", – сказав Єнін.

 

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ВСУ попередило, що є висока загроза масованого обстрілу всієї території України напередодні і під час святкування Дня Незалежності. РФ концентрує на кордонах України і окупованих територіях ракети С-300. 

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