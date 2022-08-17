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Внаслідок російського обстрілу Харкова загинули три людини, - Терехов (оновлено)

Також є поранені.

Внаслідок російського обстрілу Харкова загинули три людини, - Терехов (оновлено)
Фото: Скріншот з відео

Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового масиву Харкова загинули троє людей, ще десять поранено.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

“Співчуваю всім рідним та близьким людей, убитих російськими агресорами. З пораненими працюють наші лікарі”, - повідомив Терехов. 

Раніше він повідомив, що росіяни обстріляли Салтівський район міста, внаслідок чого почалась сильна пожежа.

Оновлено 23:09: Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Салтівський район учора ввечері. Під ворожі обстріли потрапили гаражний кооператив (там було зруйновано та загорілися декілька приватних гаражів) і транспортна інфраструктура.

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