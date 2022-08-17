Також є поранені.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового масиву Харкова загинули троє людей, ще десять поранено.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Співчуваю всім рідним та близьким людей, убитих російськими агресорами. З пораненими працюють наші лікарі”, - повідомив Терехов.

Раніше він повідомив, що росіяни обстріляли Салтівський район міста, внаслідок чого почалась сильна пожежа.

Оновлено 23:09: Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Салтівський район учора ввечері. Під ворожі обстріли потрапили гаражний кооператив (там було зруйновано та загорілися декілька приватних гаражів) і транспортна інфраструктура.