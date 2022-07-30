Зброя могла бути використаною для вчинення диверсій на території регіону.

СБУ затримала торгівця зброєю та виявила схрон із засобами ураження на Запоріжжі

У результаті спецоперації затримано торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин, зокрема, тротилу.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

За інформацією СБУ, бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомила служба.

Крім того, в ході проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.

За попередніми даними, ця зброя могла бути використаною для вчинення диверсій на території регіону.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Триває розслідування для встановлення їхніх джерел надходження.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала торговців зброєю на Київщині.