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Окупанти вночі обстріляли спальний район Миколаєва, є загиблі і поранені

Значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

Окупанти вночі обстріляли спальний район Миколаєва, є загиблі і поранені
Наслідки обстрілу Миколаєва. Ілюстративне фото
Фото: Сєнкевич онлайн

Сьогодні вночі росіяни обстріляли один зі спальних районів Миколаєва. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, шестеро поранені.

Про це повідомляє у Telegram Миколаївська ОВА.

"Вночі 30 липня після 1:00 був обстріляний один зі спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень. За наслідками обстрілу, значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Також зранку відбулися обстріли територій поблизу сіл Лепетиха та Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено криворізькими енергетиками.

Цієї ночі о 1:20 у Баштанській громаді пролунали кілька вибухів за містом. Попередньо – спрацювала ППО. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

 

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Миколаєву касетними снарядами. Загинули п'ятеро людей. Удар відбувся по місцевості біля зупинки громадського транспорту. 

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