​За півроку в Україні зареєстрували 486 злочинів, пов'язаних з порнографією

До суду передали менше половини з проваджень.

За січень-червень зареєстрували 486 кримінальних проваджень, пов'язаних з порнографією. З них закрили 82, а 235 - розслідували і передали до суду.

Про це LB.ua стало відомо з відповіді Офісу президента на запит.

Зазначається, що щороку реєструвалось не менше тисячі проваджень, з яких розслідували і передавали до суду більше 80%.

Так у 2019 році зареєстрували 1 089 проваджень, закрили 75, до суду передали 841;

У 2020 році зареєстрували 1 264 проваджень, закрили 111, до суду передали 784;

У 2021 році зареєстрували 1 698 проваджень, закрили 205, до суду передали 1014;

У 2022 зареєстрували 486 проваджень, закрили 82, до суду передали 235.

Фото: Lb.ua

За словами працівника поліції, який раніше працював з даними злочинами, одне кримінальне провадження розслідується від тижня до півроку, при цьому саме документування може тривати від двох годин до декількох місяців.

Нагадаємо, львів'янина оштрафували на 17 тис. гривень за те, що він скинув порнофото своєї дівчини у чат ОСББ.