На Херсонщині окупованою громадою керують білорус і військовий комендант із Новосибірська

Російські окупанти також почали налагоджувати переправу через річку Оскіл для транспортування своєї техніки і зброї.

Борівською громадою Херсонської області керують білорус за походженням Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Борівської ОТГ.

"Андрій Вікторович Семашко, за оперативними даними, раніше був заступником голови, керуючим справами Барановичського виконкому Брестської області Республіки Білорусь. До цього очолював відділ ЖКГ у виконкомі міста Барановичі. 1 червня представлений активу Борівської громади Ізюмського району Харківської області в якості голови громади від окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією на каналі, російські загарбники також почали налагоджувати переправу через річку Оскіл, біля якої розташоване селище.

"Окупанти відремонтували залізничні містки на території громади для транспортування своєї військової техніки та зброї. Ремонтні роботи на гороховатському мосту відклали, натомість будують понтонну переправу через Оскіл у Куп‘янському районі", - кажуть у громаді.

Також на Оскільському водосховищі частково відновили зруйновану дамбу. Це дозволить росіянам зменшити рівень води у Сіверському Дінці і полегшити його форсування, зазначають в ОТГ.

Нагадаємо, нині в Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням річки Сіверський Донець.

Напередодні очільник Луганщини Сергій Гайдай заявив - є ризик, що загарбники спробують навести переправи через Сіверський Донець, оскільки через спеку рівень води у річці впав.