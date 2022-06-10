​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупованою громадою керують білорус і військовий комендант із Новосибірська

Російські окупанти також почали налагоджувати переправу через річку Оскіл для транспортування своєї техніки і зброї.

На Херсонщині окупованою громадою керують білорус і військовий комендант із Новосибірська
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Борівською громадою Херсонської області керують білорус за походженням Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Борівської ОТГ.

"Андрій Вікторович Семашко, за оперативними даними, раніше був заступником голови, керуючим справами Барановичського виконкому Брестської області Республіки Білорусь.  До цього очолював відділ ЖКГ у виконкомі міста Барановичі. 1 червня представлений активу Борівської громади Ізюмського району Харківської області  в якості голови громади від окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією на каналі, російські загарбники також почали налагоджувати переправу через річку Оскіл, біля якої розташоване селище.

"Окупанти відремонтували залізничні містки на території громади для транспортування своєї військової техніки та зброї. Ремонтні роботи на гороховатському мосту відклали, натомість будують понтонну переправу через Оскіл у Куп‘янському районі", - кажуть у громаді.

Також на Оскільському водосховищі частково відновили зруйновану дамбу. Це дозволить росіянам зменшити рівень води у Сіверському Дінці і полегшити  його форсування, зазначають в ОТГ.

Нагадаємо, нині в Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням річки Сіверський Донець.

Напередодні очільник Луганщини Сергій Гайдай заявив - є ризик, що загарбники спробують навести переправи через Сіверський Донець, оскільки через спеку рівень води у річці впав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також