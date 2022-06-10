На південному напрямку ЗСУ ліквідували 33 окупантів

На південному напрямку Збройні сили України ліквідували 33 окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
А також:
- реактивну систему залпового вогню «Град»,
- кілька одиниць броньованої техніки,
- три склади боєприпасів,
- два пально-мастильних матеріалів.
Зокрема, нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.
Решта ворожих втрат уточнюється.
Нагадаємо, Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків.