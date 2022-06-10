На південному напрямку ЗСУ ліквідували 33 окупантів

Нашою авіацією нанесено серію ударів по ворогу у п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

На південному напрямку Збройні сили України ліквідували 33 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

А також:

реактивну систему залпового вогню «Град»,

кілька одиниць броньованої техніки,

три склади боєприпасів,

два пально-мастильних матеріалів.

Зокрема, нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

Решта ворожих втрат уточнюється.

Нагадаємо, Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків.