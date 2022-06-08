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Внаслідок обстрілів окупантів у Харкові та двох районах області спалахнули пожежі, – ДСНС

У Харкові постраждав виробничий об’єкт. 

Внаслідок обстрілів окупантів у Харкові та двох районах області спалахнули пожежі, – ДСНС
Наслідки пожежі у Харківській області. Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

Через російські обстріли з 7 по 8 червня пожежі сталися у Холодногірському районі Харкова, а також у двох районах області.

Про це повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Холодногірському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (4) та Харківському (2) районах області. У Харкові постраждав виробничий об’єкт, у решті випадків виключно приватні домоволодіння", – йдеться у повідомленні.

Загалом за добу рятувальники гасили 7 пожеж, які зайнялися внаслідок російських обстрілів.

Серед інших виїздів, чотири рази рятувальники виїздили в місця влучання ворожих боєприпасів, проте пожеж там виявлено не було. В цих випадках сталось часткове руйнування конструкцій приватних будинків, гаражних боксів, постраждали 2 людини у Шевченківському районі Харкова. Також постраждав фасад торговельного об'єкта в Індустріальному районі.

Нагадаємо, вчора у Харкові через обстріли окупантів загинув чоловік.  

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