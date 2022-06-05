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У бою з окупантами загинув командир 18-го окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга

3 травня він отримав несумісні з життям ушкодження. 

У бою з окупантами в Миколаївській області загинув командир 18-го окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти підполковник Сергій Миколайович Дердуга.  

Сергій Дердуга
Фото: 35 бригада ім. контр-адмірала Михайла Остроградського в Facebook
Сергій Дердуга

3 червня під час наступальних дій він отримав чисельні осколкові вогнепальні поранення унаслідок зіткнення з противником, повідомили на сторінці в Facebook 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. 

"Підполковник Сергій Дердуга народився у місті Ямпіль Вінницької области. Війскову службу з гідністю ніс з 2001 року. Окремий батальйон морської піхоти очолив в 2019 році. Разом з підрозділом виконував бойові завдання в районі проведення Операції Об’єднаних Сил на сході України. Він був прикладом мужності, відваги та цілеспрямованості. Його серце було наповнене великою любов’ю до України", – зазначили його колеги.

Підполковник Сергій Дердуга нагороджений орденом Богдана Хмельницького IIІ ступеня

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