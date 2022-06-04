Над Сумщиною працював ворожий літак, - Живицький

Чотири вибухи сталися на території Сумського району.

Уночі та вранці 4 червня на території Сумської області працював ворожий літак.

Про це повідомив у Facebook очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району", - інформує він.

За словами Живицького, жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються.

Нагадаємо, що прикордонники не зафіксували навпроти Чернігівської та Сумської областей угруповання російських військ, яке могло б здійснити повторний наступ на ці регіони.

Водночас фіксуються щоденні обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, які здійснюють російські війська, застосовуючи артилерію, авіацію, міномети, стрілецьку зброю. Це становить загрозу не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню.

Також речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не виключає посилення обстрілів та рейдові й диверсійні дії на північному напрямку.