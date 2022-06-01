На Львівщині пролунали вибухи, - Козицький (оновлено)

Сьогодні ввечері, 1 червня, росіяни завдали ракетних ударів по Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Пізніше Козицький зазначив, що ракетний удар росіян був завданий по об’єкту транспортної інфраструктури.

В результаті удару двоє людей були поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає.

"На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - додав пізніше Козицький.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин уточнив, що постраждалих серед залізничників немає.

"Затримуються три пасажирські поїзди. Вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує. І на всякий випадок уточнюю: інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності", - зазначив Камишин.

Нагадаємо, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.