Екіпаж може робити до шести пострілів на хвилину, тобто кожні 10 секунд.

Причіпні саморухомі гаубиці FH70 уже використовуються українськими захисниками на передовій.

Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Захід".

"Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій. Завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд", – зазначили військові.

Вони додали, що ці гаубиці оснащені власним двигуном Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто гаубиця FH70 причіпна, але все ж таки самохідна.

Фото: Оперативне командування Захід Гаубиці FH70

Країна, яка передала Україні це озброєння, не називається. У середині травня італійське видання La Republicca писало, що гаубиці FH70 українським оборонцям передала Італія.