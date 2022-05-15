Окупанти вперше скинули на "Азовсталь" фосфорні бомби

Температура горіння фосфорної бомби – близько 2,5 тисяч градусів за Цельсієм.

Учора військові РФ вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфофрні бомби (висновок залишим спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запальювальні снаряди 9М22С з термітними шарами", – написав радник мера.

За його словами, температура їхнього горіння – біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

Нагадаємо, полк "Азов" вчора повідомив про те, що росіяни продовжують штурм "Азовсталі", скидаючи авіабомби, застосовуючи важку артилерію і танки.