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Окупанти вперше скинули на "Азовсталь" фосфорні бомби

Температура горіння фосфорної бомби – близько 2,5 тисяч градусів за Цельсієм. 

Окупанти вперше скинули на "Азовсталь" фосфорні бомби
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Фото: Telegram Петра Андрющенка

Учора військові РФ вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. 

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфофрні бомби (висновок залишим спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запальювальні снаряди 9М22С з термітними шарами", – написав радник мера.

За його словами, температура їхнього горіння – біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо. 

Нагадаємо, полк "Азов" вчора повідомив про те, що росіяни продовжують штурм "Азовсталі", скидаючи авіабомби, застосовуючи важку артилерію і танки. 

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