Окупанти вперше скинули на "Азовсталь" фосфорні бомби

Учора військові РФ вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфофрні бомби (висновок залишим спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запальювальні снаряди 9М22С з термітними шарами", – написав радник мера.
За його словами, температура їхнього горіння – біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
Нагадаємо, полк "Азов" вчора повідомив про те, що росіяни продовжують штурм "Азовсталі", скидаючи авіабомби, застосовуючи важку артилерію і танки.