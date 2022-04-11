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​На території Херонщини діють три катівні окупантів, та мітинги проти загарбників продовжуються, - Арестович

Відомо про загибель декількох мерів, викрадають бізнесменів, катують силовиків. 

​На території Херонщини діють три катівні окупантів, та мітинги проти загарбників продовжуються, - Арестович
Фото: Херсон

На території Херсонської області діють три катівні, де репресій та катувань зазнають в першу чергу представники місцевого самоврядування, бізнесмени, колишні силовики та військові.

Про це повідомив  радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру представникам ізраїльського радіо 10 квітня.

"Мітинги продовжуються. У Херсонській області намагаються репресувати представників місцевого самоврядування, декілька мерів загинуло, викрадають бізнесменів, колишніх силовиків, працюють катівні. За нашими даними, відомо про три катівні, де допитують, катують та вбивають. Але в цілому широких репресій проти мирного населення поки непомітно", — зазначив радник голови ОП. 

Він також розповів, що мешканці Херсонщини, не попри окупацію та залякування, роблять спротив загарбникам.

"На Херсонщині продовжується український спротив. Там вони не можуть вчиняти багато злочинів, оскільки немає багато камер, неприкута увага. Але щодо окремих категорії - колишні атовці, колишні військовослужбовці ЗСУ, які не встигли виїхати, колишні співробітники Служби безпеки України, здійснюють репресії", - сказав радник ОП.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що окупанти викрали ексголову Херсонської ОДА Андрія Путілова.

7 квітня на Херсонщині військові РФ викрали депутата облради Валерія Салтикова

2 квітня у Каховці на Херсонщині викрали активіста, ексдепутата Каховської міської ради Олега Кожем’якіна.

У полоні наразі знаходяться Голопристанський міський голова Олександр Бабич, Таврійський міський голова Микола Різак, секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв, староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк, голова Милівської ТГ - Олег Яхнієнко а також депутат Дніпровської райради Дмитро Афанасьєв.

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