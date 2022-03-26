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Росіяни захопили лікарню у Славутичі та викрали міського голову, – Київська ОВА

Росіяни відкрили вогонь в повітря і кидають світошумові гранати у натовп, але жителі не розходяться.

Російські окупанти захопили міську лікарню у Славутичі і викрали міського голову міста Юрія Фомічева.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу”, – йдеться у повідомленні.

Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують – “Славутич-це Україна”, “Слава Україні”.

Розгорнуто великий державний прапор.

“Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки”, – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, Славутич перебуває в ізоляції. О 9:00 на площу міста вийшло багато мешканців, а через хвилин 40 почалася стрілянина. 

Під містом стоїть колонна танків і піхота окупантів, які стріляють по блокпостах довкола міста.

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