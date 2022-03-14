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Протягом доби повітряні сили уразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник противника

Ворожі Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників.

Протягом доби повітряні сили уразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник противника

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотник окупантів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За повідомленням, на одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

"Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА. Є гарна новина і від оперативного командування «Північ», чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів!", повідомляє Міноборони.

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