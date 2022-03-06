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Під обстрілами в Ірпіні загинув актор Паша Лі

На момент смерті йому було 33 роки.

Під обстрілами в Ірпіні загинув актор Паша Лі
Паша Лі
Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Сьогодні, 6 березня, в результаті обстрілів російських окупантів міста Ірпінь, загинув актор та телеведучий та співак Паша Лі. Йому було 33 роки.

Про це повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц

"Навіть фото не встигли зробити. Спочивай з миром", – написав він у фейсбуці.

"Паша Лі, чудовий актор, талановита та добра людина, з нами назавжди. Ти був найпрекраснішим інопланетянином з всіх, що я знав. Сьогодні ти полетів на свою планету справедливості та світла. Паша загинув в Ірпені під обстрілами. Вічна слава та одвічний біль", - написав також музикант Дмитро Шуров.

На момент смерті Паші було лише 33 роки. Він вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України, щоб захищати країну від російських окупантів.

"За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!", - останнє, що написав актор у своєму Instagram.

Паша Лі знімався у таких стрічках, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших.

Він народився 10 липня 1988 року в Євпаторії. Актор багато знімався у кіно та рекламі, грав у театрі "Колесо", був актором дубляжу, учасником багатьох музичних талант-шоу, телеведучим. Також Паша був актором дубляжу. 

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