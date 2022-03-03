Всі українці, які через війну втратили можливість працювати, отримають по 6500 гривень

Уряд підготував програму спеціальної допомоги для українців, які втратили можливість працювати через війну.

Про це президент України Володимир Зеленський оголосив 3 березня.

"Кожен найманий працівник, кожен фопівець, кожен наш громадянин, у якого Росія забрали можливість працювати, отримає по шість з половиною тисяч гривень без жодних умов. Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це і має бути згідно з законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14-ть відсотків. Гроші вже пішли у банки. Усі виплати будуть проведені повністю", – запевнив він.

Президент додав, що вже створено Координаційний штаб для гуманітарної допомоги.

Міжнародні партнери допомагають Україні не лише гуманітаркою, а і зброєю.

"Щоденно все більше і більше потужні зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть в нашу державу. Перші з шістнадцяти тисяч. Вони їдуть захищати свободу. Захищати життя. Для нас. Для всіх. І це буде успішно. Я впевнений. Ми пережили у своїй історії і на своїй землі – ДВІ світові війни, три Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий Терор, вибух в Чорнобилі, окупацію Криму і війну на сході. У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою і газом. Але у нас є наші люди і наша земля. Для нас це золото. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Хотіли стерти з лиця землі. Не вдалось. Били в спину. А ми стоїмо на ногах. Хотіли щоб ми мовчали. Але нас почув весь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що подолавши ВСЕ ЦЕ – українці – всі ми – злякаємось, зламаємось або здамося – він не знає НІЧОГО про УКРАЇНУ. І ЙОМУ НІЧОГО РОБИТИ В УКРАЇНІ. Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 миллионов. А тут... Слава Україні!" – підсумував глава держави.