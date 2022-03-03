Впродовж 2 березня знищено ще 3 літаки та 2 вертольоти окупантів, - Міноборони

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат від ударів авіації та зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй офіційній сторінці в Фейсбку.

"Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольоти окупантів, - сказано в повідомленні.

Також 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях.