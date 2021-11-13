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Росія може душе швидко сформувати угруповання для наступу, – ОПУ

Збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України.

Росія може душе швидко сформувати угруповання для наступу, – ОПУ
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України.

Про це заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив під час інтерв’ю виданню “Military Times”, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За словами Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України.

“Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи “Іскандер”, залишилися біля кордону України. Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України”, – зазначив він.

Заступник глави ОПУ зазначив, що Російська Федерація не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

“Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу”, – заявив Роман Машовець.

Машовець додав, що безпілотники “Bayraktar TB2” показали свою ефективність не тільки для розвідки.

“26 жовтня ц. р. один із комплексів був використаний проти російської батареї. Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс. Крім того, українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

“Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому”, – додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки попередили своїх європейських партнерів про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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