Киллеру, завербованному ФСБ, дали 15 лет за убийство сотрудника СИЗО в Ровно

Он признал свою вину на суде.

Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента Федеральной службы безопасности России Олега Смородинова, обвиняемого в убийстве украинского военного, начальника инженерно-технического отдела городского СИЗО Ивана Мамчура в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. С сентября 2016 года он находился в Ровно и следил за участником АТО Мамчуром. После отказа военного работать на российские спецслужбы Смородинов застрелил его из пистолета в подъезде дома. За преступление киллер получил около $5 тыс. и 300 тыс. рублей.

На суде Смородинов признал свою вину и сообщил, что его завербовали в Москве знакомые сотрудники ФСБ и ГРУ, которое обещали устроить его на работу в "полицию" аннексированного Крыма. Они дали ему список украинских военных, которых он должен был бы ликвидировать. ФСБ планировала убийства для устрашения участников АТО.

"Указанные обстоятельства обусловлены тем, что при прохождении АТО в Украине погибло много российских военнослужащих", - отмечается в приговоре суда.

Одним из вербовщиков был Максим Живило - ветеран спецназа ФСБ, участник российско-чеченской войны. Украинец Мамчур был выбран ими в качестве жертвы, так как, кроме участия в АТО, он в 2008 году как военный специалист помогал Грузии в войне против России.

В итоге суд приговорил Смородинова к 12 годам тюрьмы по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Напомним, 37-летний майор Иван Мамчур работал начальником инженерно-технического отдела следственного изолятора. Он был застрелен 16 сентября 2016 года в подъезде многоэтажки, в которой он проживал. На момент убийства он находился в отпуске.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство 37-летнего Мамчура было совершено по заказу ФСБ России. Он также рассказал, что подозреваемых в убийстве вычислили при помощи ДНК-анализа.

Киллер был задержан 17 ноября 2016 года, когда он попытался перейти в Россию с территории Харьковской области. В мае 2017 года его начали судить.