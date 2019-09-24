Приход УПЦ МП перешел в ПЦУ в Сумской области

В поместную Православную церковь Украины перешел еще один приход в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии.

"На Сумщине в селе Гринченково религиозная община святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии присоединилась к Православной Церкви Украины. Такое решение совместно приняли верующие храма во время общего собрания 19-го сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУ перешел в феврале.

В июле предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что с момента создания поместной Православной церкви Украины в нее перешли более 500 приходов УПЦ Московского патриархата.