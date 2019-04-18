Сгоревший Киев
Сгоревший Киев
​Луценко передумал уходить в отставку после выборов президента
​Луценко передумал уходить в отставку после выборов президента
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Святые Дары и Терновый венец Иисуса из Нотр-Дама вынес капеллан пожарной бригады
Святые Дары и Терновый венец Иисуса из Нотр-Дама вынес капеллан пожарной бригады
КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко постепенно сокращается
КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко постепенно сокращается
Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкасаемых"
Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкасаемых"
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Крючков в суде заявил, что вел дела "Энергосети" на условиях Кононенко (обновлено)
Крючков в суде заявил, что вел дела "Энергосети" на условиях Кононенко (обновлено)
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
ГлавнаяОбществоЖизнь

Дело Гандзюк: подозреваемому Павловскому смягчили статью подозрения

Заседание о продлении меры пресечения перенесли на завтра.

Дело Гандзюк: подозреваемому Павловскому смягчили статью подозрения
Игорь Павловский
Фото: facebook.com/igor.pavlik.5682

Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение меры пресечения для Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк на завтра, 19 апреля, на 11:00. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Такое решение судья приняла после того, как адвокаты Павловского заявили, что он в больнице. В связи с этим подозреваемого не доставили на заседание. Адвокат Максим Болдин заявил,что его подзащитному нужна операция, иначе он может стать инвалидом первой группы. Поэтому защита будет ходатайствовать об освобождении Павловского из-под стражи.

Отметим, что заседание перенесли во второй раз. Вчера Павловского тоже не смогли доставить в суд, кроме того, на заседание не явился прокурор.

Сегодня прокурор ГПУ Дмитрий Боян сообщил, что Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на 396 УК "сокрытие преступления".

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

6 ноября Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также