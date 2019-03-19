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В Одесской области возник крупный пожар в Вилковском лесничестве

Огонь охватил около 20 га травы и 30 га камыша.

Фото: od.dsns.gov.ua

В Одесской области спасатели борются с крупным возгоранием травы в Вилковском лесничестве. По состоянию на 15:50 огонь охватил около 30 га камыша и 20 га травяного настила, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня около 11:30. К тушению огня привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники. Угрозы для населенных пунктов сейчас нет.

Для тушения пожара с воздуха привлечена авиация ГосЧС.

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, выжигание сухой травы запрещено украинским законодательством, так как наносит существенный вред экосистеме. безветреную погоду огонь может распространяться со скоростью до 4 км/час, а с помощью ветра - до 30 км/ч. Для возникновения пожаров достаточно окурка или искры.

Фото: od.dsns.gov.ua
Фото: od.dsns.gov.ua
Фото: od.dsns.gov.ua

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