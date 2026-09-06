Суспільне: ВАКС обирає запобіжний захід заступнику начальника департаменту ОГП

У Вищому антикорупційному суді 6 вересня розглядають питання про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у сприянні діяльності мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання адвокати Кропиви попросили суд відкласти розгляд клопотання. Вони пояснили, що підозрюваний отримав документи незадовго до засідання, тому захист не встиг із ними ознайомитися та підготувати письмову позицію.

Суд відклав розгляд справи. Засідання продовжать о 15:00.

Спеоперація НАБУ і САП "Карфаген". Що відомо

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".

За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.

За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію.

Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських кол-центрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.

У відео НАБУ фігурують організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми.

Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).