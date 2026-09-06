На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаПраво

Суспільне: ВАКС обирає запобіжний захід заступнику начальника департаменту ОГП

Сергія Кропиву підозрюють у сприянні діяльності мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Суспільне: ВАКС обирає запобіжний захід заступнику начальника департаменту ОГП
ВАКС обирає запобіжний захід заступнику начальника департаменту ОГП
Фото: Суспільне

У Вищому антикорупційному суді 6 вересня розглядають питання про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у сприянні діяльності мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання адвокати Кропиви попросили суд відкласти розгляд клопотання. Вони пояснили, що підозрюваний отримав документи незадовго до засідання, тому захист не встиг із ними ознайомитися та підготувати письмову позицію.

Суд відклав розгляд справи. Засідання продовжать о 15:00.

Спеоперація НАБУ і САП "Карфаген". Що відомо

  • За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських кол-центрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.
  • У відео НАБУ фігурують організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми.
  • Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies