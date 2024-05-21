Володимир Зеленський і Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський і Бербок обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові німецькі зенітно-ракетні комплекси.

Президент відзначив підтримку формули миру з боку Берліна.

На зустрічі також ішлося про рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні.

Крім того, Зеленський нагородив Бербок орденом Ярослава Мудрого за визначні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва.