Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з традиційним щорічним посланням. Він особисто прийшов до парламенту.
В залі також були премʼєр-міністр Денис Шмигаль із членами уряду та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – його депутати зустріли оваціями.
Виступ Президента Володимира Зеленського тривав 52-і хвилини, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Сьогодні парламент зібрався на своє крайнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання Президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України. Окрім Президента були присутні на засіданні: Уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих Героїв", – написав нардеп.
За його словами, Президент України Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні наголосив на наступному:
- Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців
- Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Там уже ніхто не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС
- З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких Президент брав особисту участь
- Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших
- Потрібні нові гарантії безпеки, реформа чинних міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)
- Єдність – це те, що ми маємо зараз берегти
- Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все, що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, своя держава і підтримка світу
- Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвивати власну атомну генерацію
- Ми пройдемо цю зиму, російські ракетні та "шахедні" удари не допоможуть
- Кількість терміналів "Старлінк" доведуть до більше ніж 30 тисяч найближчим часом
- Звершать тотальну цифровізацію всіх державних послуг
- Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки
- 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine
- Бізнес – це також захист України, податки – це також безпека
- На оборону за рік спрямовано понад 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки коштом внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі
- Подякував всім, хто платить податки
- Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні
- Мета – відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей
- Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Попросив депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз
- Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому
- Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації
Голова держави також звернув увагу:
- У Чорному морі поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст "все більше працює на "виїзд"… якщо працює";
- Не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв’язків з державою-терористом»;
Також на засіданні парламенту відбулося нагородження військових.
"Виступ Президента тривав 52-і хвилини. Аплодували (з самого початку) - 40 разів", – заявив нардеп.
Звернення президента до депутатів відбуваються наприкінці року. У 2021 Володимир Зеленський у виступі робив акцент на боротьбі з коронавірусом, рекордну економіку в $190 млрд, квартири для ветеранів і про те, що без прямих перемовин війна з Росією не закінчиться.