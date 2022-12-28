Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з традиційним щорічним посланням. Він особисто прийшов до парламенту.

Фото: Ярослав Железняк

В залі також були премʼєр-міністр Денис Шмигаль із членами уряду та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – його депутати зустріли оваціями.

Виступ Президента Володимира Зеленського тривав 52-і хвилини, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні парламент зібрався на своє крайнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання Президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України. Окрім Президента були присутні на засіданні: Уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих Героїв", – написав нардеп.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні наголосив на наступному:

Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Там уже ніхто не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС

З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких Президент брав особисту участь

Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа чинних міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)

Єдність – це те, що ми маємо зараз берегти

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все, що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, своя держава і підтримка світу

Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвивати власну атомну генерацію

Ми пройдемо цю зиму, російські ракетні та "шахедні" удари не допоможуть

Кількість терміналів "Старлінк" доведуть до більше ніж 30 тисяч найближчим часом

Звершать тотальну цифровізацію всіх державних послуг

Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки

30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine

Бізнес – це також захист України, податки – це також безпека

На оборону за рік спрямовано понад 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки коштом внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі

Подякував всім, хто платить податки

Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні

Мета – відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей

Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Попросив депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз

Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації

Голова держави також звернув увагу:

У Чорному морі поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст "все більше працює на "виїзд"… якщо працює";

Не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв’язків з державою-терористом»;

Також на засіданні парламенту відбулося нагородження військових.

"Виступ Президента тривав 52-і хвилини. Аплодували (з самого початку) - 40 разів", – заявив нардеп.

Звернення президента до депутатів відбуваються наприкінці року. У 2021 Володимир Зеленський у виступі робив акцент на боротьбі з коронавірусом, рекордну економіку в $190 млрд, квартири для ветеранів і про те, що без прямих перемовин війна з Росією не закінчиться.