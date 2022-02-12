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Ситуація контролюється нашою армією, розвідкою, дипломатами, - заява "слуг народу" щодо загрози російського вторгнення

У фракції додали, що народні депутати готові зібратися на засідання парламенту.

Ситуація контролюється нашою армією, розвідкою, дипломатами, - заява "слуг народу" щодо загрози російського вторгнення
Фото: Партія "Слуга народу"

Фракція "Слуга народу" зробила заяву щодо загрози російського вторгнення в Україну та дій влади у цій ситуації. 

Про це йдеться у заяві фракції "Слуга народу", яку поширила у своєму телеграм-каналі речниця Юлія Палійчук. 

"Україна має найбільш потужну армію за увесь час від 2014 року та найбільшу коаліцію партнерів на нашу підтримку за увесь час незалежності. Влада зробила все, щоб проросійські сили в Україні мали найменше можливостей за увесь час незалежності. Ситуація контролюється нашою армією на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, розвідкою, дипломатами, а також – нашими партнерами. В режимі 24/7 ми маємо постійну координацію з усіма провідними державами світу", - заявили у фракції.

У фракції додали, що народні депутати готові зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності. Також у заяві йдеться про необхідність не реагувати на "панічні новини з посиланням на анонімне джерело на сайтах чи в соцмережах".

6 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко після зустрічі з головою Верховної Ради Стефанчуком повідомив, що на 13 годину 12 лютого призначена ще одна зустріч щодо термінового засідання погоджувальної ради та позачергового засідання парламенту.

Народні депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" вимагають зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання Верховної Ради.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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