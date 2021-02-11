Україна влітку знов оскаржить повноваження Росії у ПАРЄ, - Мезенцева

Попри бажання окремих делегатів інших держав, Україна не змінюватиме своєї позиції щодо РФ.

Українська сторона в ПАРЄ спробує порушити питання про оскарження повноважень російської депутації під час літньої сесії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила глава української делегації ВРУ у ПАРЄ - представниця "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Вона також зауважила: попри бажання окремих делегатів інших держав, Україна не змінюватиме своєї позиції щодо РФ.

"Українська делегація жодним чином не змінюватиме платівки стосовно Росії, яка порушує абсолютно усі засадничі принципи Ради Європи. Скажу більше, у нас є юридичний інструмент, який дозволяє нам зібрати підтримку не 30, а 50 делегатів під час літньої сесії ПАРЄ і довести оскарження або перегляд повноважень російської делегації до позитивного для нас результату", - заявила нардеп.

Заразом вона зауважила, що українська делегація має створювати широкі коаліції задля протидії російському впливу у ПАРЄ.

"Не маємо морального права знести це (питання про оскарження прав РФ, - LB.ua) з нашого порядку денного. Нам треба зараз, і ми вже це робимо, розширювати теми, які захоплюють не тільки наші національні інтереси. Нам потрібно об’єднуватися з іншими делегаціями, підтримувати їх ініціативи. А більшість так чи інакше усе рівно торкатиметься Росії", - акцентувала Мезенцева.

Наприкінці січня ПАРЄ не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке було ініційовано делегатами від України. Водночас депутати ухвалили критичну до Росії доповідь.

Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав ПАРЄ поламаною.

Нагадаємо, що в 2014-2019 році російська делегація була позбавлена основних повноважень через окупацію українського Криму. Наприкінці червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повернула Росії право голосу на засіданнях.

Українська делегація у відповідь проігнорувала осінню сесію ПАРЄ, але згодом депутати вирішили все-таки повернутися до роботи ПАРЄ.