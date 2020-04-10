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Апелляционный суд подтвердил арест фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского

Мера пресечения заканчивается 16 апреля.

Апелляционный суд подтвердил арест фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд 9 апреля рассмотрел жалобу защиты Игоря Павловского, который подозревается в создании преступной организации в Херсонской области, на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как говорится на сайте судебной власти Украины, суд отказался ее удовлетворить и оставил в силе постановление Печерского райсуда об аресте до 16 апреля.

Павловский подозревается по ст.255 (создание преступной организации), ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст.294 (массовые беспорядки) ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Это подозрение касается запугивания активистов и депутатов в Херсонской области, но Павловский больше известен по другому уголовному делу - об убийстве Екатерины Гандзюк.

Она умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне. 6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Игорь Павловский, считает следствие, знал о готовящемся преступления, но не сообщил об этом, его судят отдельно.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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