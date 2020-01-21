Павловский назвал себя "случайным слушателем" в деле об убийстве Гандзюк

"Приезжал Торбин, одолжил денег у меня. По Гандзюк мы никогда не разговаривали".

Фото: Lb.ua

Игорь Павловский, который подозревается в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, отвергает все обвинения и описывает свою роль в деле как "случайного слушателя".

Об этом он заявил перед заседанием в Печерском райсуде Киева, общаясь с журналистами.

"Приезжал Торбин [признан виновным в исполнении убийства], одолжил денег у меня. По Катерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Торбиным", - сказал Павловский.

Подозреваемый утверждает, что не знал о подготовке нападения на Гандзюк и не влиял на местных полицейских.

"Я не мафиози - я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал", - сказал Павловский журналистам.

Фото: Диана Буцко

Фото: Диана Буцко

Фото: Диана Буцко

Павловский рассказал, что лично не присутствовал на предыдущих заседаниях суда, поскольку лечился в одесской больнице, где ему сделали две операции на тазобедренном суставе.

На заседание суда, где избирают меру пресечения Павловскому, также пришли активисты организации "Кто заказал Катю Гандзюк".

Фото: Диана Буцко

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, она умерла в больнице 4 ноября.

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства, судят отдельно. 20 января 2020 года его задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения на Гандзюк являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.