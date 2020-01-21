Павловский назвал себя "случайным слушателем" в деле об убийстве Гандзюк

Игорь Павловский, который подозревается в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, отвергает все обвинения и описывает свою роль в деле как "случайного слушателя".
Об этом он заявил перед заседанием в Печерском райсуде Киева, общаясь с журналистами.
"Приезжал Торбин [признан виновным в исполнении убийства], одолжил денег у меня. По Катерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Торбиным", - сказал Павловский.
Подозреваемый утверждает, что не знал о подготовке нападения на Гандзюк и не влиял на местных полицейских.
"Я не мафиози - я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал", - сказал Павловский журналистам.
Павловский рассказал, что лично не присутствовал на предыдущих заседаниях суда, поскольку лечился в одесской больнице, где ему сделали две операции на тазобедренном суставе.
На заседание суда, где избирают меру пресечения Павловскому, также пришли активисты организации "Кто заказал Катю Гандзюк".
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, она умерла в больнице 4 ноября.
По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства, судят отдельно. 20 января 2020 года его задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации.
Подозреваемыми в заказе и организации нападения на Гандзюк являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.