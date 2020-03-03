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Кабмин назначил глав Госслужбы экспортного контроля, Гостуризма и Гоструда

Также рекомендованы к назначению главы Государственной социальной службы и Госагентства водных ресурсов. 

Кабмин назначил глав Госслужбы экспортного контроля, Гостуризма и Гоструда
Фото: Макс Левин

Кабинет министров назначил глав Государственной службы экспортного контроля, Гостуризма и Гоструда. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

Главой Государственной службы экспортного контроля стал Александр Павличенко, который победил в конкурсе на эту должность 12 февраля 2020. 

Государственное агентство развития туризма будет возглавлять Марьяна Олеськив, победившая в конкурсе от 26 февраля. Она является директором ЛКНП "Центр развития туризма г. Львов". 

Государственную службу по вопросам труда возглавил Игорь Дегнера, который был временным и.о. главы этой службы. У всех троих глав будет испытательный срок в три месяца. 

Кроме этого, Кабмину рекомендовали к назначению победителей конкурсов на занятие должностей главы Государственной социальной службы - Богдана Матвийчука; и Госагентства водных ресурсов - Алексея Кузьменкова.  

Напомним, Кабинет министров постановил ввести новую должность руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) во всех государственных органах власти.

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