Кабмин назначил глав Госслужбы экспортного контроля, Гостуризма и Гоструда

Также рекомендованы к назначению главы Государственной социальной службы и Госагентства водных ресурсов.

Кабинет министров назначил глав Государственной службы экспортного контроля, Гостуризма и Гоструда. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

Главой Государственной службы экспортного контроля стал Александр Павличенко, который победил в конкурсе на эту должность 12 февраля 2020.

Государственное агентство развития туризма будет возглавлять Марьяна Олеськив, победившая в конкурсе от 26 февраля. Она является директором ЛКНП "Центр развития туризма г. Львов".

Государственную службу по вопросам труда возглавил Игорь Дегнера, который был временным и.о. главы этой службы. У всех троих глав будет испытательный срок в три месяца.

Кроме этого, Кабмину рекомендовали к назначению победителей конкурсов на занятие должностей главы Государственной социальной службы - Богдана Матвийчука; и Госагентства водных ресурсов - Алексея Кузьменкова.

Напомним, Кабинет министров постановил ввести новую должность руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) во всех государственных органах власти.