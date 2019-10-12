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Порошенко призвал начать на саммите НАТО дискуссию о ПДЧ для Украины

Лидеры стран Альянса встретятся 3-4 декабря в Лондоне.

Порошенко призвал начать на саммите НАТО дискуссию о ПДЧ для Украины
Фото: eurosolidarity.org

Бывший президент Петр Порошенко 12 октября встретился в Лондоне с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун. На встрече он подчеркнул важность начала предметной дискуссии о перспективах предоставления Украине плана действий по членству в альянсе.

Об этом говорится на сайте партии "Европейская солидарность", которую Порошенко возглавляет.

По мнению экс-президента, самым удобным случаем для начала такой дискуссии может стать саммит НАТО в Лондоне, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.

Напомним, в НАТО есть несколько программ партнерства, которые предшествуют полноценному членству в организации: Партнерство ради мира, Индивидуальный партнерский план, Ускоренный диалог, План действий по членству.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Верховная Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО.

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