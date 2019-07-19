НАБУ проводит обыски в спортклубе Порошенко по делу о санитарных "Богданах" (обновлено)

Сотрудникам НАБУ не предоставили доступ ко всем необходимым помещениям.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, "люди спортивного телосложения" пытаются помешать детективам.

Представители НАБУ якобы требуют доступ к приемной депутата Верховной Рады Алексея Порошенко, а также почетному консульству Сейшельских островов.

Обновление. Пресс-служба НАБУ подтвердила обыски в "5 элементе". Также следственные действия проводятся в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс"

Они проходят в рамках расследования уголовного дела о растрате госимщуества в особо крупном размере в 2015-2018 годах при закупке автотранспорта для Вооруженных сил Украины. Речь идет о медицинских автомобилях, которые производит "Богдан Моторс" и которые, по мнению следователей, были незаконно включены в государственный оборонный заказ.

Предварительная квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата).

Расследование ведется с апреля 2018 года.

Санитарные автомобили "Богдан 2251" выпускают на шасси Great Wall Wingle 5 single cab.

В 2017 году Минобороны закупило по гособоронзаказу 100 таких машин, но после поставки у автомобиля обнаружились значительные недостатки и производство остановили.

В "Богдане" заявили, что существенно доработали автомобиль. Было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кунга, в интерьер медицинского отделения внесли изменения для более комфортного пребывания во время выполнения задач, в частности, оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему - специальным обогревателем.

В начале 2019 года был подписан новый договор на закупку санитарных "Богданов".

Напомним, накануне партия "Европейская солидарность" заявила о попытках снять с выборов лидера партии, бывшего президента Петра Порошенко в судебном порядке.

Спортклуб "5 элемент", расположенный на Рыбальском полуострове в Киеве, принадлежит Петру Порошенко и лидер парламентской фракции БПП Игорь Кононенко.