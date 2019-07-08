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Националисты проводят акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве

Телеканал сообщил об отмене телемоста с российским каналом после сообщения о протестах.

Представители националистических организаций проводят акцию протеста у телеканала NewsOne в Киеве. Об этом с места событий сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов

У здания телеканала собрались около 250 человек. Они держат плакаты и жгут файеры.

Также к офису телеканала приехали два автобуса с полицейскими. Обстановка в целом спокойная, конфликтов на данный момент нет.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Напомним, сегодня днем акция протеста прошла на ул. Банковой у здания администрации президента.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал "Россия 1" намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить" 12 июля. Позже телеканал заявил об отмене проведения телемоста.

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