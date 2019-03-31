Экзит-полл Cоцис: Зеленский 29,5%, Порошенко 19,2%, Тимошенко 13,8%

Экзит-полл социологической компании "Социс" показал, что победу в первом туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский. За него проголосовали 29,25% избирателей.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 19,19% избирателей, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 13,75%.

За выдвиженца пророссийской партии "За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 9,24%, за лидера "Гражданской инициативы" Анатолия Гриценко - 7,91%, за бывшего главу СБУ Игоря Смешко - 6,74%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,63%.

Социологическая компания "Социс" связана с руководителем предвыборной кампании Порошенко Игорем Грынивым.