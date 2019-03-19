Депутаты рассмотрели почти 30% поправок к языковому закону

Народные депутаты рассмотрели более четверти поправок к законопроекту (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного. К закрытию вечернего заседания вторника народные депутаты рассмотрели уже 656 поправок, пишет "Интерфакс-Украина".

Всего к данной законодательной инициативе парламентарии подали 2082 поправки.

Рассмотрение проекта закона во втором чтении будет продолжено на следующих заседаниях. В СМИ появилась информация о том, что заседание парламента в четверг, 21 марта, может быть продлено для завершения работы с законопроектом.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий заявлял, что некоторые парламентарии сознательно затягивают рассмотрение "языкового закона". Парламентское большинство намерено принять закон до первого тура президентских выборов.