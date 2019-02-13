Передвиборна програма Ігоря Смешко

Передвиборна програма кандидата в Президенти України Ігоря Смешко

«СІМ ПЕРЕМОГ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Після Революції гідності з’явилась надія, що влада консолідуватиме суспільство на побудову країни мрій мільйонів українців. Передусім – побудову демократії, як це передбачено ст.1 Конституції України. Це повернуло би Україну на свій шлях цивілізаційного розвитку. Адже, РУСЬ - УКРАЇНА була і до Переяслава. Цього не сталося. На сьогодні влада має усі ознаки кланово-олігархічної автократії, яка нищить економіку, виштовхує людей за кордон, а тих хто залишається, перетворює на жебраків.

Це робить Україну вразливою перед внутрішніми та зовнішніми загрозами. Головні з них - деіндустріалізація та демографічна криза із катастрофічним зменшенням кількості українців, що є основою економічної та оборонної могутності держави, а також агресія з боку Росії.

Сила Президента України не у додаткових повноваженнях, а у досвіді, професіоналізмі та політичній волі. З опорою на Конституцію та верховенство права, жорсткішого до можновладців та олігархів, він буде здатен провести незворотні демократичні зміни, забезпечити безпеку держави та гідний рівень життя людей.

У разі довіри Народу, маю волю, досвід та професійну команду, щоб зупинити подальше його зубожіння, дати гідну відсіч агресії та досягти ключових перемог для забезпечення розбудови основ демократії та відродження України як незалежної та суверенної європейської держави.

Перемога перша. Відновлення стабільності і керованості держави

Невідкладно спрямую всі сили на об’єднання українців та збереження Україною своєї державності, для чого основні зусилля зосереджу на:

вжитті заходів із подолання бідності українців, у тому числі, через ліквідацію корупційної складової у тарифах на електроенергію, житлово-комунальні послуги; ініціюванні звільнення сімейного бізнесу від податків на прибуток; податковій підтримці середнього класу як основи демократії в Україні, а також створенні робочих місць, що стимулюватиме українських громадян працювати в Україні, а заробітчан – повернутися додому;

формуванні дієвих механізмів повернення анексованого Криму та деокупації Донбасу шляхом дипломатичних та економічних заходів міжнародного впливу, насамперед, у рамках зобов’язань країн-підписантів Будапештського меморандуму;

запровадженні реальних реформ у Збройних Силах України із нарощуванням їх бойових та оперативних спроможностей і створенні гідних умов служби й життя для військовослужбовців, наших ветеранів та членів їхніх сімей;

зміцненні органів державної влади професійними позапартійними кадрами – «золотим фондом України» з урахуванням їхніх знань, досвіду та морально-психологічних якостей;

реалізації на практиці положень чинного законодавства щодо запобігання втечі за кордон викритих корумпованих політиків і чиновників та виведення активів злочинного походження.

Перемога друга: повернення Донбасу та Криму

Як професіонал я знаю - перемога можлива шляхом зміцнення економіки, підвищення рівня життя українців та нарощування бойових спроможностей Збройних Сил разом з упевненим просуванням до євроатлантичної спільноти.

Формат країн-підписантів Будапештського меморандуму 1994 року стане основним форматом для політико-дипломатичних заходів і дій з метою примушення агресора до виконання гарантій територіальної цілісності і недоторканості кордонів України.

Ці права України є невід’ємними і такими, які ґрунтуються на Віденській Конвенції 1969 року стосовно права міжнародних договорів. Україна задіє усі міжнародні правові механізми для виконання цього міжнародного договору ядерними державами-підписантами.

Гарантовану воєнну безпеку держави забезпечу з опорою на високоефективний Сектор безпеки і оборони України. Як Верховний Головнокомандувач орієнтуватимуся на:

повагу до вищої цінності нашого війська – життя і гідності військовослужбовця; гідне грошове та інші види забезпечення українських воїнів на рівні стандартів найближчих країн-сусідів членів НАТО; викорінення корупції в оборонній сфері; розв’язання житлової проблеми військовослужбовців;

скоординовану реформу силових структур із демократичним громадським контролем та захистом в них позапартійних професіоналів від партійно-кланового впливу;

забезпечення сумісності з НАТО, що сприятиме отриманню Плану дій щодо членства в Альянсі;

поступовий перехід від змішаного принципу комплектування Збройних Сил до створення професійного національного війська за рахунок підвищення якості, мотивації та забезпечення ратної праці; створення оперативного і стратегічного резерву на базі формувань територіальної оборони;

забезпечення державної підтримки переселенців з анексованого Криму та окупованих територій Донбасу, пільгового кредитування та врегулювання майнових відносин між фінансовими установами та цими громадянами.

Перемога третя. Подолання корупції

Маю волю, знання і план знищення системної корупції в Україні:

спрямую діяльність правоохоронних органів України на забезпечення верховенства права з невідворотністю покарання за корупційні злочини;

домагатимусь ухвалення жорсткіших правових норм щодо покарання за бізнесову діяльність під час перебування на державній службі;

жорстко контролюватиму завершення процесу створення Антикорупційного суду, забезпечення чистоти рядів суддівського корпусу через механізми кадрового відбору та контролю його діяльності з боку державних та громадських антикорупційних органів;

домагатимусь для забезпечення ефективності роботи НАБУ та правової визначеності відповідальності за стан боротьби із корупцією в Україні передання до Національного Бюро Національного Агентства із запобігання корупції (НАЗК) та більшості функцій колишніх підрозділів по боротьбі із корупцією;

ініціюватиму створення державних комісій: з викриття фактів вивезення капіталу за кордон, починаючи з 1991 року, та повернення вкраденого; з розслідування роботи Нацбанку України за останні 5 років; з розслідування процесів непрозорої приватизації;

домагатимусь забезпечення відкритості та прозорості джерел фінансування політичних партій, а також підконтрольності фінансового політичного спонсорства;

підготую пакетні зміни до чинного законодавства з руйнування економічних основ корупції, активізую роль Антимонопольного комітету.

Перемога четверта. Відновлення середнього класу українського суспільства як основи державності України.

Надважливе завдання Української Держави – створення умов для формування потужного середнього класу, який мав би становити понад 50% населення:

до нього за рівнем доходів, освіти, культури й оплати праці мають належати не лише представники малого і середнього бізнесу, а й наукова і творча інтелігенція, лікарі, вчителі, державні службовці, включно із військовослужбовцями, а також кваліфіковані працівники реального сектору виробництва, в тому числі й ті, що вже вийшли на пенсію;

буде сформована ефективна системи законодавчого захисту приватної власності, що передбачатиме дієві правові механізми запобігання рейдерству в Україні;

у державі мають бути створені соціальні ліфти і преференції задля реалізації природних талантів і власної продуктивної праці її громадян. Це убезпечить країну від подальшого соціально несправедливого розшарування суспільства та відтоку молоді і фахівців, який зменшує продуктивний людський потенціал України. Це є моїм стратегічним пріоритетом.

Перемога п’ята. Економічна відбудова України

Людину-громадянина з її потребами, прагненнями і безпекою ставлю над усе в президентській діяльності. Зростання людського потенціалу має забезпечуватись шляхом державного стимулювання розвитку освіти, науки, культури, сфери охорони здоров’я та підтримки сім’ї.

Тому основними напрямами діяльності Президента розглядаю:

деолігархізацію, демонополізацію, деофшоризацію та детінізацію економічних відносин, відновлення соціальної справедливості в питаннях власності, у поєднанні з державними преференціями для малого і середнього бізнесу;

державне регулювання і стимулювання, а також збереження і розвиток високотехнологічного та науковомісткого промислового виробництва, венчурних та інвестиційних проектів;

земельну реформу та впорядкування земельних відносин з урахуванням інтересів громадян України, створення Державного Земельного Банку і його відділень у регіонах;

забезпечення енергетичної незалежності України на базі відновлювальних та екологічно чистих джерел енергії, модернізованої ядерної енергетики, державного стимулювання зростання видобутку природного газу в Україні;

запровадження державної екологічної програми «Чиста вода, чисте повітря, чисте довкілля»;

сприяння компенсації збитків громадянам від банкрутства комерційних банків за рахунок майна власників банків;

заміщення сировинних пріоритетів економіки технологічною переробкою на кінцеві продукти з системною рекультивацією та екологічним відновленням територій.

Перемога шоста. Реформа державно-політичного устрою України

Без реформування державно-політичного устрою економічна, військова та політична могутність України неможлива, отже Україна повинна отримати:

демократичну модель, у якій визначення посадових обов’язків Президента і Прем’єр-міністра має ліквідувати конфлікт політичних інтересів у керівництві виконавчою гілкою влади;

системні та консолідовані зміни у пакеті законів і нормативно-правових актів таким чином, аби положення Конституції стали де – факто нормою прямої дії у судах України.

Закон щодо імунітету Президента України виключно на час перебування його на посаді. Депутатський імунітет – захищатиме лише від відповідальності за прийняття політичних рішень та політичні висловлювання. Для політичного контролю за діяльністю Президента буде прийнято закон з прозорою процедурою його імпічменту.

Закон, що передбачатиме, після закінчення терміну повноважень Президента, його обов’язковий Звіт перед Верховною Радою та Конституційним Судом України щодо дотримання Конституції та законів України під час виконання обов’язків глави держави.

завершену адміністративно-територіальну реформу, що покликана зміцнити унітарність держави у поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею більшості внутрішніх функцій держави органам місцевого самоврядування;

норми підвищення відповідальності колегіальних органів місцевого самоврядування за ухвалення рішень, які в судовому порядку були відмінені або визнані незаконними;

реформу кадрового менеджменту через розмежування повноважень та відповідальності між політично призначеними особами і кадровими професіоналами, яким законодавством заборонено будь-яку політичну діяльність.

Перемога сьома. Будівництво справжньої демократії в Україні

Перераховані вище перемоги повинні закласти основу будівництва демократії в Україні на основі її трьох сучасних законів.

Перший закон – необхідними умовами для її існування є наявність у країні критичної маси заможного середнього класу із високим рівнем його політичної культури.

Другий закон – максимум функцій держави має бути делеговано в органи місцевого самоврядування. Дієва виборність, підзвітність і прозорість органів влади та рівність громадян перед законом можуть бути забезпечені лише в разі відокремлення законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Третій закон – необхідною засадою для політичної стабільності за умов демократії є наявність хоча б двох основних, не вождиських, а заснованих на ідеології демократії політичних партій з правовим захистом позапартійних професіоналів в органах влади від можливого партійно-кланового впливу на них із боку політиків.

Тільки виконання цих законів і може забезпечити реалізацію історично визначеної триєдиної національної ідеї України:

БОГ, СВОБОДА, СІМ’Я і УКРАЇНА є найвищими духовними цінностями українського народу;

КУЛЬТУРА, НАУКА, ЗЕМЛЯ та ВЛАСНІТЬ – одвічно годуватимуть Україну;

ВИБОРНІСТЬ, СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЗАКОННІСТЬ і АРМІЯ – завжди захищатимуть права українців на життя, свободу і щастя та боронитимуть соборність і незалежність Держави.

Маю честь!