У 2027 році планують завершити будівництво основних конструкцій станцій метро «Мостицька» і «Варшавська».

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Наразі роботи на будівельних майданчиках тривають.

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«Один із пріоритетних напрямів – ділянка просп. Європейського Союзу. Тут завершують перенесення інженерних комунікацій: водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній та мереж зв’язку. Також облаштовують дощову каналізацію і системи водовідведення», - додала КМДА.

Поки що на ділянках, де перенесення комунікацій уже завершили, відновлюють проїжджу частину та тротуари.

У КМДА додали, що будівництво метро на Виноградар передбачає три черги. Перша – будівництво станцій «Мостицька» і «Варшавська», друга – ще однієї станції з відгалуженням, третя – станції метро та електродепо.

«Усі три черги включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва. Тому зазначений у ньому термін реалізації до 2035 року стосується всього проєкту, а не лише двох станцій, які споруджують нині. Під час планування робіт також враховують безпекові та економічні умови, пов’язані з повномасштабною війною», - підсумувала КМДА.