Свириденко: щонайменше 30% бюджетних коштів мають виділятися на українських виробників зброї

Щонайменше 30% бюджетних коштів мають виділятися на українських виробників зброї. Про це глава КМУ Юлія Свириденко заявила під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua.

Свириденко наголосила, що насамперед необхідна підтримка виробників зброї. Уряд запускає сучасну систему оборонного планування та управління.

“У нас буде декілька основних пріоритетів. Перший. Захист та оборона… Нам також важливо, щоб не менше 30% коштів, які виділяються з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно монтувати данську модель… Ми плануємо, що такі проєкти будуть запущені до середини 26-го року”, ‒ заявила вона.

Свириденко наголосила, що сфера озброєння потребує спеціальної підтримки держави.

“Ми будемо просити народних депутатів підтримати ці ініціативи. І сподіваюся, що цей законопроєкт буде реалізований в найближчі тижні роботи Верховної Ради. Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління і до кінця 26 року корпусна структура, вона має запрацювати повноцінно”, ‒ анонсувала вона.

За її словами, потрібно оновити контракти з військовослужбовцями. “З кращими умовами і з додатковою мотивацією”, ‒ додала вона.