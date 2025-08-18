КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Свириденко: щонайменше 30% бюджетних коштів мають виділятися на українських виробників зброї

"Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління", заявила очільниця уряду.

Свириденко: щонайменше 30% бюджетних коштів мають виділятися на українських виробників зброї
Фото: LB.ua

Щонайменше 30% бюджетних коштів мають виділятися на українських виробників зброї. Про це глава КМУ Юлія Свириденко заявила під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua

Свириденко наголосила, що насамперед необхідна підтримка виробників зброї. Уряд запускає сучасну систему оборонного планування та управління. 

“У нас буде декілька основних пріоритетів. Перший. Захист та оборона… Нам також важливо, щоб не менше 30% коштів, які виділяються з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно монтувати данську модель… Ми плануємо, що такі проєкти будуть запущені до середини 26-го року”, ‒ заявила вона. 

Свириденко наголосила, що сфера озброєння потребує спеціальної підтримки держави. 

“Ми будемо просити народних депутатів підтримати ці ініціативи. І сподіваюся, що цей законопроєкт буде реалізований в найближчі тижні роботи Верховної Ради. Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління і до кінця 26 року корпусна структура, вона має запрацювати повноцінно”, ‒ анонсувала вона. 

За її словами, потрібно оновити контракти з військовослужбовцями. “З кращими умовами і з додатковою мотивацією”, ‒ додала вона.

  • Голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що Рада очікує від уряду системну програму дій. Голова Верховної Ради на презентації програми дій уряд наголосив на необхідності синергії Кабміну, парламенту, президента й Офісу президента.
