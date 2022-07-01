"Ми аналізуємо діяльність російських олігархів в Україні і бачимо, що здебільшого вона була спрямована на знищення підприємств у відповідних галузях економіки", - каже директор Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Вадим Мельник.

Керівник Бюро стверджує, що жоден з тих, хто шкодив Україні та знищував стратегічно важливі підприємства не уникне покарання. "Ще не до всіх росіян дійшли руки. Але дійдуть", - говорить Вадим Мельник.

Та додає, що вже аналізується діяльність бізнесменів країни-окупанта не лише після повномасштабного вторгнення, а й до.

"Ми ставимо питання притягнення до відповідальності тих осіб, які ще до війни почали з нами війну на економічному фронті", - зазначає він.

Окрім того в інтерв’ю Вадим Мельник розповідає, скільки з України вивели коштів з початком повномасштабного вторгнення та що буде з тими мільйонами євро, які знаходили у валізах українських "біженців" митники країн ЄС.

Також говорить, про податки, ринок пального, псевдоволонтерів та те, як примудряються красти гроші під час держзакупівель навіть коли йде війна.