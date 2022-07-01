«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
ГоловнаЕкономікаДержава

Директор БЕБ Вадим Мельник: Наші руки дійдуть до усього російського бізнесу, який є в Україні

"Ми аналізуємо діяльність російських олігархів в Україні і бачимо, що здебільшого вона була спрямована на знищення підприємств у відповідних галузях економіки", - каже директор Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Вадим Мельник.

Керівник Бюро стверджує, що жоден з тих, хто шкодив Україні та знищував стратегічно важливі підприємства не уникне покарання. "Ще не до всіх росіян дійшли руки. Але дійдуть", - говорить Вадим Мельник. 

Та додає, що вже аналізується діяльність бізнесменів країни-окупанта не лише після повномасштабного вторгнення, а й до.

"Ми ставимо питання притягнення до відповідальності тих осіб, які ще до війни почали з нами війну на економічному фронті", - зазначає він.

Окрім того в інтерв’ю Вадим Мельник розповідає, скільки з України вивели коштів з початком повномасштабного вторгнення та що буде з тими мільйонами євро, які знаходили у валізах українських "біженців" митники країн ЄС.

Також говорить, про податки, ринок пального, псевдоволонтерів та те, як примудряються красти гроші під час держзакупівель навіть коли йде війна.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також