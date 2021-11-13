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Директор ДП "ГарПок" заявив, що його звільнили за відмову виконувати "незаконні вказівки представників уряду"

19 мільярдів гривень від "зелених" облігацій нібито хотіли використати не за призначенням.

Директор ДП "ГарПок" заявив, що його звільнили за відмову виконувати "незаконні вказівки представників уряду"
Фото: gpee.com.ua

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у суботу, 13 листопада, звільнив директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

Про це повідомляється на сайті ДП.

Петриковець заявив, що звільнення пов'язане із його відмовою спрямувати кошти від "зелених" облігацій не за призначенням.

"Кабінет міністрів зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити мене з посади директора держпідприємства "Гарантований покупець". Це виключно політичне рішення. Я його оскаржуватиму в законному порядку. Його причиною стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел", – заявив Петриковець, якого призначив на посаду в червні 2019 році уряд Володимира Гройсмана.

За його словами, держпідприємство спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК "Укренерго" на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії.

При цьому Петриковець натякнув, що його змушували "відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам".

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейської солідарності") у свою чергу повідомив, що кошти, які "Укренерго" залучило через єврооблігації, зараз заблоковані в Ощадбанку.

Нагадаємо, що на початку 2021 року "Укренерго" розмістило 5-річні "зелені" єврооблігації на 825 млн доларів для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом". Фінансова криза на ринку відновлювальних джерел енергії триває уже два роки роки, і ці гроші повинні були врегулювати заборгованість та стабілізувати ринок. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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